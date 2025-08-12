В РФ разработали метод снижения затрат на обучение распределенных систем ИИ

Как отмечают исследователи, созданный ими метод особенно полезен для решения тех задач машинного обучения, где пропускная способность соединения ограничена, а задержки в передаче данных замедляют процесс тренировки системы. В этом отношении он значительно превосходит уже существующие методы ускорения обучения распределенных и федеративных моделей машинного обучения, использующих лишь один принцип в процессе работы.