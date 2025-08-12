«Во мне есть героическое начало»: Марина Есипенко — о роли Турандот и работе с Фоменко

— Партнеры в обоих спектаклях у меня были невероятные. В «Стакане воды» Юлия Константиновна Борисова играла королеву Анну, Людмила Васильевна Максакова — герцогиню Мальборо, Юрий Васильевич Яковлев и Юрий Витальевич Волынцев — лорда Болингброка, а Максим Суханов — Мешэма. Я влетела в этот спектакль буквально за пять дней, находясь в полубессознательном состоянии. Говорю как есть: у меня никогда не было чрезмерного трепета перед старшими товарищами. Это не значит, что я не восхищалась ими, конечно, нет! Но болезненных сравнений: они — такие, я — этакая, у меня не было. Да и времени на размышления, достойна я роли или нет, не оставалось… Коли назвался груздем — полезай в кузов. И мне повезло: мои партнеры создавали такую атмосферу, что я не ощущала никакой разницы между нами, это были родные, теплые люди. Конечно, когда на худсовете театра решили, что Турандот сыграю я, переживания у меня были. Но я их гнала. Отчасти из-за старой и абсолютно фантастической истории. Когда-то давно, еще в моем родном Омске, я играла в спектакле у Нади Козловой — ученицы знаменитой Любови Иосифовны Ермолаевой, которая руководила Народным Театром Поэзии. Мы поставили «Питера Пэна», которого я и играла, кое-как обрезав волосы. Любовь Иосифовна увидела у Нади наши фотографии, приняла меня сначала за мальчика, потом узнала, что я девочка, вгляделась в фото и неожиданно сказала: «Она будет играть в Театре Вахтангова принцессу Турандот». Когда я вспоминаю об этом — у меня мурашки по коже…