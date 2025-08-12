Фестиваль «Кухня без границ» стартует в Хабаровске на этой неделе

9
Мероприятие пройдет в формате конкурса среди заведений общественного питания, где участники смогут побороться за звание лучших в различных номинациях.
Презентация блюд пройдет в заведениях участников. Подробнее — в карточках.
С 14 по 25 августа 2025 года в Хабаровске пройдет гастрономический фестиваль «Кухня без границ».
