Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый квартал по КРТ появится вместо недостроенных зданий в Академическом районе

На участке на юго-западе столицы снесут недостроенные здания, на их месте появится жилой квартал по программе комплексного развития территорий. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: Агентство «Москва»

«Возведение административных зданий и культурного центра в Академическом районе ранее велось в рамках комплексной реконструкции квартала 1−1а Новых Черемушек. Работы приостановились в 2015 году на стадии монтажа конструкций строений, застройщик был признан банкротом. Объекты взяла в работу оперативная группа по сокращению долгостроя. В июле выпущено постановление правительства Москвы о вовлечении участков с долгостроем через механизм комплексного развития территории. Здесь планируется построить 36 тыс. кв. м жилья и многофункциональный административно-общественный центр общей площадью 24 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Уточняется, что объекты незавершенного строительства находятся по адресу: ул. Профсоюзная, вл. 6, 10 и 14.

Как указано в сообщении, в настоящее время организована работа по разработке документации градостроительного проектирования, после завершения которой будут определены сроки сноса объекта незавершенного строительства.