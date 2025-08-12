Новый квартал по КРТ появится вместо недостроенных зданий в Академическом районе

«Возведение административных зданий и культурного центра в Академическом районе ранее велось в рамках комплексной реконструкции квартала 1−1а Новых Черемушек. Работы приостановились в 2015 году на стадии монтажа конструкций строений, застройщик был признан банкротом. Объекты взяла в работу оперативная группа по сокращению долгостроя. В июле выпущено постановление правительства Москвы о вовлечении участков с долгостроем через механизм комплексного развития территории. Здесь планируется построить 36 тыс. кв. м жилья и многофункциональный административно-общественный центр общей площадью 24 тыс. кв. м», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.