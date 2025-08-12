Кирпичный двухэтажный дом Иванова в стиле эклектики в Самаре взяли под защиту

Здание находится в Ленинском районе города на улице Молодогвардейской, 142. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
Кирпичный дом Иванова выполнен в стиле эклектики, с подвалом и ризалитом. По данным из открытых источников, объект возвели в начале прошлого века из красного керамического кирпича. Сейчас там работают гостиница и отделение почты.
Под защиту взяли объемно-пространственную композицию, строительные конструкции и декор фасадов здания (фигурная парапетная стенка, проемы и наличники, фигурные карнизы, фриз с кронштейнами, пилястры).
Недавно охранный статус получило здание, в котором с ноября 1917-го по январь 1918 года были губком партии и редакция газеты «Приволжская правда».
