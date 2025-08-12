Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирпичный двухэтажный дом Иванова в стиле эклектики в Самаре взяли под защиту

Здание находится в Ленинском районе города на улице Молодогвардейской, 142. Сейчас там работают гостиница и отделение почты.

Здание находится в Ленинском районе города на улице Молодогвардейской, 142. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Кирпичный дом Иванова выполнен в стиле эклектики, с подвалом и ризалитом. По данным из открытых источников, объект возвели в начале прошлого века из красного керамического кирпича. Сейчас там работают гостиница и отделение почты.

Под защиту взяли объемно-пространственную композицию, строительные конструкции и декор фасадов здания (фигурная парапетная стенка, проемы и наличники, фигурные карнизы, фриз с кронштейнами, пилястры).

Недавно охранный статус получило здание, в котором с ноября 1917-го по январь 1918 года были губком партии и редакция газеты «Приволжская правда».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.