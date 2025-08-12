Сергунина: На сайте ВДНХ появились виртуальные туры по музеям выставки

«Проект подготовлен к 86-летию ВДНХ. Благодаря ему москвичи и туристы могут в онлайн-формате познакомиться с экспозициями пяти площадок. В дальнейшем список будет расти», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.
Как уточняется, в рамках одного из 3D-туров можно ознакомиться с выставкой Третьяковской галереи, которая располагалась в павильоне № 1 «Центральный» до середины июля.
«Пользователи увидят картины, скульптуры и другие произведения советских и современных авторов. В их числе — модель монументальной композиции Веры Мухиной “Рабочий и колхозница” и горельеф “Знаменосцу мира, советскому народу — слава!”, созданный группой мастеров во главе с Евгением Вучетичем и считавшийся утраченным, но найденный специалистами во время комплексной реставрации павильона», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что другая виртуальная прогулка проходит по Музею ВДНХ. Например, здесь находятся архивные фотографии, на которых запечатлены разные периоды развития комплекса, и макет фонтана «Дружба народов».
Раздел с онлайн-турами размещен в общем меню, среди категорий «Новости», «Места», «События» и прочих.
Недавно исполнился год еще одному проекту, который знакомит с достопримечательностями выставки, — метавселенной ВДНХ. Она представляет собой виртуальную копию комплекса, где с применением технологий игровой индустрии воссоздано 114 объектов и 566 экспонатов. Например, пользователям предлагают пройтись или прокатиться на самокате по территории, рассмотреть архитектуру павильонов и уникальные элементы декора, фонтаны и цветники, заглянуть в зеленый театр, отправиться на экскурсию.