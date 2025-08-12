Сергунина: На сайте ВДНХ появились виртуальные туры по музеям выставки

Недавно исполнился год еще одному проекту, который знакомит с достопримечательностями выставки, — метавселенной ВДНХ. Она представляет собой виртуальную копию комплекса, где с применением технологий игровой индустрии воссоздано 114 объектов и 566 экспонатов. Например, пользователям предлагают пройтись или прокатиться на самокате по территории, рассмотреть архитектуру павильонов и уникальные элементы декора, фонтаны и цветники, заглянуть в зеленый театр, отправиться на экскурсию.