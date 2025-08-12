Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге. Первые штрафы уже полетели

Теперь восемь нейросетевых комплексов «Городовой», которые ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах Петербурга, мониторят территории и на предмет борщевика. При его выявлении система автоматически назначает собственникам штраф. Те должны будут оплатить его и устранить нарушение — нейросеть проверит это при повторном объезде.