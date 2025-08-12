Нейросеть научили выявлять борщевик в Петербурге. Первые штрафы уже полетели

Первые восемь собственников земельных участков уже получили штрафы за содержание территории из-за борщевика, который был обнаружен при помощи нейросети, рассказали 12 августа в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Он составляет 100 тысяч рублей.
ГАТИ начала учить нейросеть распознавать борщевик этим летом по поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Об этом он рассказывал в интервью «Фонтанке» в середине июля. Чтобы научить ИИ определять опасное растение на самых ранних этапах, ему показывали все стадии роста сорняка. Как только удалось добиться высокого процента выявлений, новую функцию запустили в работу.
Теперь восемь нейросетевых комплексов «Городовой», которые ежедневно ездят по 186 маршрутам во всех районах Петербурга, мониторят территории и на предмет борщевика. При его выявлении система автоматически назначает собственникам штраф. Те должны будут оплатить его и устранить нарушение — нейросеть проверит это при повторном объезде.
Таким образом можно проверить каждый район Петербурга всего за 3−4 недели. Городские власти рассчитывают, что это стимулирует собственников земель оперативно реагировать на борщевик и не дать ему разрастаться.