В Краснодаре стартует масштабный ремонт путепровода на улице Фадеева

Общая длина объекта почти километр, а сроки реализации рассчитаны примерно на два года — завершить работы планируют к середине 2027 года. Проект будет реализован в три этапа. В ходе реконструкции специалисты демонтируют устаревшие пролеты и промежуточные опоры, после чего установят новые конструкции.
Кроме того, обновят покрытие шести полос движения, полностью переустроят инженерные сети — включая троллейбусные линии и систему уличного освещения — и отремонтируют тротуары.
Кроме того, будет приведена в порядок дорога от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Как и при ремонте Тургеневского моста, в период стройки ожидаются участки с ограничением движения и реверсивным режимом. Власти обещают заранее информировать жителей о всех изменениях через официальные каналы.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре стартовало строительство двухуровневой развязки с путепроводами на Тихорецкой.