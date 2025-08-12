Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре стартует масштабный ремонт путепровода на улице Фадеева

Реконструкция Фадеевского путепровода в Краснодаре начнется в августе. Контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан 12 августа, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Евгений Наумов.

Общая длина объекта почти километр, а сроки реализации рассчитаны примерно на два года — завершить работы планируют к середине 2027 года. Проект будет реализован в три этапа. В ходе реконструкции специалисты демонтируют устаревшие пролеты и промежуточные опоры, после чего установят новые конструкции.

Кроме того, обновят покрытие шести полос движения, полностью переустроят инженерные сети — включая троллейбусные линии и систему уличного освещения — и отремонтируют тротуары.

Кроме того, будет приведена в порядок дорога от улицы 1-го Мая до Аэропортовской. Как и при ремонте Тургеневского моста, в период стройки ожидаются участки с ограничением движения и реверсивным режимом. Власти обещают заранее информировать жителей о всех изменениях через официальные каналы.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Краснодаре стартовало строительство двухуровневой развязки с путепроводами на Тихорецкой.