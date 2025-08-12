Омск получит новые подметальные тракторные прицепы для уборки улиц

Все восемь единиц техники должны поступить в распоряжение УДХБ до конца текущего года. Это пополнение парка коммунальной техники стало возможным благодаря совместным усилиям регионального правительства и местных властей. В рамках программы обновления коммунальной техники используются ресурсы президентских национальных проектов, а также дополнительные средства из городского и областного бюджетов.