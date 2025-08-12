Омск получит новые подметальные тракторные прицепы для уборки улиц

В рамках обновления материально-технической базы Омского «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» будет закуплено восемь подметально-уборочных тракторных прицепов. На эти цели из бюджета выделено почти 55 млн рублей, сообщил мэр Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Новые прицепы оснащены вместительными бункерами для пыли и грязи, а также специальными баками для воды. Они значительно облегчат процесс уборки улиц. Важно, что прицепы будут оснащены функцией саморазгрузки, что повысит эффективность работы.
Все восемь единиц техники должны поступить в распоряжение УДХБ до конца текущего года. Это пополнение парка коммунальной техники стало возможным благодаря совместным усилиям регионального правительства и местных властей. В рамках программы обновления коммунальной техники используются ресурсы президентских национальных проектов, а также дополнительные средства из городского и областного бюджетов.