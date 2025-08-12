Ричмонд
Разрешения на строительство многоэтажек в Ростове не выдавали больше полугода

Городские власти рассказали о ситуации со строительством жилья в Ростове в июле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону не выдал ни одного разрешения на возведение жилых многоэтажек в течение шести месяцев 2025 года. Такие данные приводятся в ежемесячных отчетах на сайте городской администрации.

В частности, в июле разрешения на возведение нового жилья не выдавали, но при этом были введены в эксплуатацию четыре ранее построенных многоквартирных дома: на улицах Каяни, Школьной, Ткачева и Белокалитвинской.

Напомним, разрешения на строительство домов в донской столице временно не выдавались с декабря 2024 года. Тогда же началась инвентаризация всех ранее выданных документов на объекты.

В августе 2025 года первый замглавы донского минстроя Сергей Вифлянцев сообщил о возобновлении выдачи разрешений застройщикам. По словам чиновника, после перерыва были оформлены 22 документа на 36 многоквартирных домов.

