SCMP: В Китае изобретен способ избавления от космического мусора на орбите Земли

Китайские исследователи представили революционную технологию космической уборки, способную незаметно выводить из строя спутники. Разработка Нанкинского университета использует инновационные капсулы с самораскрывающимися сетями, которые могут как очищать орбиту от мусора, так и нейтрализовывать космические аппараты, сообщает South China Morning Post.
Особенность системы — абсолютная скрытность работы: отсутствие визуальных и тепловых следов делает её практически необнаружимой. Технология газового демпфирования устраняет вибрации, а полная автономность исключает возможность перехвата управления. По словам анонимного китайского астрофизика, для превращения установки в оружие достаточно изменить алгоритм выбора целей.
На фоне этих разработок заявления американского генерала Ченса Солтцмана о китайской космической угрозе приобретают конкретные очертания.