SCMP: В Китае изобретен способ избавления от космического мусора на орбите Земли

Китайские исследователи представили революционную технологию космической уборки, способную незаметно выводить из строя спутники. Разработка Нанкинского университета использует инновационные капсулы с самораскрывающимися сетями, которые могут как очищать орбиту от мусора, так и нейтрализовывать космические аппараты, сообщает South China Morning Post.