ЦБ: икра и красная рыба дорожают в Хабаровском крае, но худшее впереди

Отмена льгот на железнодорожную перевозку рыбы в центральную часть страны усилила ценовой разрыв между регионами. Лимит субсидируемых перевозок — 70 тысяч тонн — выбрали к концу февраля, что резко увеличило транспортные расходы. В Москве свежая кета уже исчезла с прилавков, осталась лишь прошлогодняя по 900 рублей за килограмм. Икра в столице стоит заметно дороже, чем на Дальнем Востоке. Тем не менее, по данным «Нацрыбресурса», в конце лета в опте на Дальнем Востоке цены слегка снизились: горбуша подешевела на 4,3%, до 335 рублей, кета — до 450. В центральной России падение скромнее: горбуша — 400 рублей, кета — 480. Нерка, напротив, подорожала на 1,2%, до 870 рублей за килограмм.