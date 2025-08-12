ЦБ: икра и красная рыба дорожают в Хабаровском крае, но худшее впереди

Перспективы снижения стоимости морепродуктов не предвидится, отмечается в июльском докладе Банка России.
Согласно последним данным, в июне 2025 года в Приморье и Хабаровском крае уловы горбуши оказались в 11 раз выше прогнозов, а общий объем лососевой добычи в 2025 году, по оценке специалистов, увеличится примерно на треть к прошлому году. В то же время инциденты в промысловой зоне и изменение климата сокращают подходы рыбы. Ситуацию усугубляет дефицит персонала — некоторые предприятия недобрали до 25% от плана по вылову. Отрасль ждёт мер господдержки и субсидий на привлечение работников.
«В связи с этим, а также из-за роста издержек рыбодобывающих компаний представители рынка не ожидают снижения цен на красную рыбу в ближайшие месяцы», — говорится в докладе регулятора.
Серьёзный удар по инфраструктуре нанесло цунами на Курилах в конце июля. Волна, вызванная землетрясением магнитудой 8,8 у берегов Камчатки, разрушила завод «Алаид» в Северо-Курильске, уничтожив 120 тонн лосося и тонну гребешка. Хотя промысловые запасы не пострадали, последствия катастрофы могут сказаться на рынке в будущем.
Отмена льгот на железнодорожную перевозку рыбы в центральную часть страны усилила ценовой разрыв между регионами. Лимит субсидируемых перевозок — 70 тысяч тонн — выбрали к концу февраля, что резко увеличило транспортные расходы. В Москве свежая кета уже исчезла с прилавков, осталась лишь прошлогодняя по 900 рублей за килограмм. Икра в столице стоит заметно дороже, чем на Дальнем Востоке. Тем не менее, по данным «Нацрыбресурса», в конце лета в опте на Дальнем Востоке цены слегка снизились: горбуша подешевела на 4,3%, до 335 рублей, кета — до 450. В центральной России падение скромнее: горбуша — 400 рублей, кета — 480. Нерка, напротив, подорожала на 1,2%, до 870 рублей за килограмм.