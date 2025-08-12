«Минсктранс» заявил о приостановке рейсов из Минска в Вильнюс и обратно

В «Минсктрансе» отметили, что с четверга, 14 августа, будет временно приостановлено выполнение международных рейсов по маршруту Минск — Вильнюс — Минск. В частности, речь идет про рейсы со временем отправления из белорусской столицы в 01.50, 10.20, 12.00. А из Вильнюса — в 08.00, 17.30, 18.00. В пресс-службе уточнили, что рейсы будут приостановлены до получения разрешительных документов.