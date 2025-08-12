PT: Эксперты Дергунов и Прохоров нашли пять уязвимостей в системах «1С-Битрикс»

Найденные уязвимости позволяют повышать привилегии уже скомпрометированных учётных записей. Для эксплуатации недостатков злоумышленникам потребуется сначала получить доступ к системе через фишинг или подбор паролей. Обновления, устраняющие проблемы, уже выпущены вендором.