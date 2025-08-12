Каждый пятый хабаровчанин требует доплату за работу вне своих обязанностей

В Хабаровске почти половина жителей регулярно получают задания, которые не входят в их должностные обязанности. Из тех, кто сталкивается с дополнительной работой, каждый пятый соглашается выполнять ее только за доплату. Отказываться от лишних поручений готовы только 10% работников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Согласно опросу сервиса SuperJob, 44% хабаровчан получают внеплановые задания постоянно, еще 32% — иногда. При этом 51% исполняет их бесплатно, не настаивая на дополнительной оплате. Однако 21% соглашается на такую работу лишь при условии доплаты.
Мужчины и женщины сталкиваются с такими поручениями примерно одинаково часто. Но среди мужчин больше тех, кто требует оплату за дополнительный труд.
Работодатели активнее нагружают сотрудников в возрасте 35−45 лет, и именно они чаще всего настаивают на дополнительной плате.
Люди с зарплатой от 100 тысяч рублей чаще получают задания вне своей должностной инструкции. При этом они смелее требуют оплату и охотнее отказываются от работы без дополнительного вознаграждения, чем те, кто зарабатывает меньше.
В условиях нехватки кадров работодатели все чаще расширяют функционал работников. Но терпение сотрудников сокращается, особенно у тех, кто может позволить себе торговаться за условия труда.