Каждый пятый хабаровчанин требует доплату за работу вне своих обязанностей

В Хабаровске почти половина жителей регулярно получают задания, которые не входят в их должностные обязанности. Из тех, кто сталкивается с дополнительной работой, каждый пятый соглашается выполнять ее только за доплату. Отказываться от лишних поручений готовы только 10% работников. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".