В Пермском крае работнику шахты, получившему травму, присудили 2 миллиона рублей

Причиной инцидента стало отсутствие индивидуальных средств защиты.

Источник: Комсомольская правда

В Горнозаводском районе работник рудника через прокуратуру добился компенсации за травму, полученную на производстве.

Проверка, проведенная по его жалобе, показала: в конце 2024 года во время зачистки породы на участке шахты он получил серьезное повреждение глаза. Причиной инцидента стало отсутствие индивидуальных средств защиты и освещения на рабочем месте — это нарушение допустил работодатель.

Предприятие не компенсировало пострадавшему моральный вред добровольно. В связи с этим прокурор подал иск в суд.

По решению суда с работодателя взыскали 2 миллиона рублей в пользу пострадавшего. После вступления решения в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.