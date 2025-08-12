В Пермском крае работнику шахты, получившему травму, присудили 2 миллиона рублей

В Горнозаводском районе работник рудника через прокуратуру добился компенсации за травму, полученную на производстве.
Проверка, проведенная по его жалобе, показала: в конце 2024 года во время зачистки породы на участке шахты он получил серьезное повреждение глаза. Причиной инцидента стало отсутствие индивидуальных средств защиты и освещения на рабочем месте — это нарушение допустил работодатель.
Предприятие не компенсировало пострадавшему моральный вред добровольно. В связи с этим прокурор подал иск в суд.
По решению суда с работодателя взыскали 2 миллиона рублей в пользу пострадавшего. После вступления решения в законную силу прокуратура проследит за его исполнением.