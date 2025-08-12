Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей

«Если земский учитель добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе. В случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы, просим вас за разъяснениями обращаться в Минпросвещения России», — отметила Колударова, слова которой приводятся пресс-службой ведомства.