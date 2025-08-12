Минпросвещения опровергло данные о проблемах с увольнением земских учителей

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Министерство просвещения РФ опровергло информацию о проблемах, якобы возникающих при увольнении земских учителей в регионах.
Ранее в Telegram-каналах появлялась информация о проблемах, возникающих при увольнении земских учителей по истечении контракта. В ряде школ у учителей из срока контракта якобы исключают периоды нетрудоспособности, заставляя дополнительно отрабатывать больничные и курсы повышения квалификации.
«В Telegram-каналах появились сообщения о якобы проблемах, которые возникли при увольнении земских учителей в регионах. Информация не соответствует действительности. В министерстве просвещения России подготовили дополнительные рекомендации регионам, которыми необходимо руководствоваться. При возникновении спорных вопросов просьба информировать Минпросвещения РФ», — заявили в пресс-службе ведомства.
Заместитель министра просвещения России Ольга Колударова отметила, что ведомство ведет системную работу по контролю реализации программы «Земский учитель», в том числе по защите прав учителей. Действия, связанные с отработкой земскими учителями по истечению 5 лет программы дней, пропущенных по причинам с больничными листами, курсами повышения квалификации, являются неправомерными.
«Если земский учитель добросовестно отработал 5 лет, тогда он действительно имеет право покинуть школу и перейти на другую работу. Всех учителей мы очень ждем и в других школах. Министерство просвещения всегда стоит на защите прав педагогов и такую работу с регионами проводит на постоянной основе. В случае нарушения регионами социальных гарантий и условий реализации программы, просим вас за разъяснениями обращаться в Минпросвещения России», — отметила Колударова, слова которой приводятся пресс-службой ведомства.