От Ташкента до Бекабада на электричке: новый проект реализуют в 2026 году

Vaib.uz (Узбекистан. 12 августа). Хоким Ташкентской области Зойир Мирзаев анонсировал новый транспортный проект — строительство новой железнодорожной линии, которая соединит столицу с Нурафшаном, Букой, Пскентским и Бекабадским районами, а также с самим Бекабадом. Реализация намечена на 2026 год, и, судя по планам, формат скорее всего будет напоминать уже запущенные скоростные электропоезда до Чиноркента — с современными вагонами, удобным расписанием и сокращённым временем в пути.

Источник: Vaib.Uz

Новая железная дорога способна серьёзно изменить транспортную карту региона. Сегодня путь из Бекабада в Ташкент связан с постоянными пробками и долгими часами в дороге. Появление скорой электрички позволит жителям быстро и без задержек добираться в столицу и обратно, что сделает поездки предсказуемыми и комфортными. Это не только разгрузит автомобильные трассы, но и снизит количество ДТП.

Для жителей пригородов и районов вдоль маршрута проект откроет новые возможности — станет проще ездить на работу, учёбу и по делам в Ташкент. Более удобное сообщение привлечёт в эти места новых инвесторов, а также поможет развивать малый бизнес. Электропоезда, в отличие от автомобилей и дизельных автобусов, гораздо экологичнее, что положительно скажется на состоянии воздуха.

Кроме того, новая железнодорожная линия может стать стимулом для развития внутреннего туризма. У ташкентцев появится больше возможностей для поездок на природу, в сельские районы и исторические места области. Если проект будет реализован качественно и в срок, он станет одним из ключевых шагов в модернизации транспортной системы региона и сделает связь между столицей и её районами быстрее, удобнее и доступнее.