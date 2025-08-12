От Ташкента до Бекабада на электричке: новый проект реализуют в 2026 году

Кроме того, новая железнодорожная линия может стать стимулом для развития внутреннего туризма. У ташкентцев появится больше возможностей для поездок на природу, в сельские районы и исторические места области. Если проект будет реализован качественно и в срок, он станет одним из ключевых шагов в модернизации транспортной системы региона и сделает связь между столицей и её районами быстрее, удобнее и доступнее.