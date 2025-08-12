Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске зона у арены «Ерофей» пополнится бассейном и фиджитал-центром

Строительные работы уже стартовали.

Источник: Хабаровский край сегодня

На территории арены «Ерофей» в Хабаровске развернулись строительные работы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», здесь, на дальнем конце парковки, возводят сразу два спортивных объекта. Они станут дополнением к уже открытому недавно модульному многофункциональному спортзалу.

Напомним, данный спортзал построили из заводских заготовок — такая технология позволяет возводить сооружения в три раза быстрее обычного. Для модульной технологии также не являются препятствием погодные условия.

Новые строения также будут быстровозводимыми. Первый объект, над которым трудятся рабочие — фиджитал-центр. Это универсальный комплекс, в котором объединяют физические и цифровые технологии для создания новых возможностей для занятий спортом. А рядом с ним появится бассейн — это будет 25-метровый модульный водный объект.

Все эти модульные объекты сформируют на территории арены «Ерофей» спортивный кластер.