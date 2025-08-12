В тольяттинском «Акроне» рассказали, на какое место рассчитывают в этом сезоне

Гендиректор «красно-черных» Константин Клюшев напомнил о задачах команды на нынешний розыгрыш Премьер-лиги.
Ранее гендир «Акрона» Константин Клюшев говорил, что у клуба нет обязательной задачи обойти самарцев по турнирной таблице.
«Восьмое место — наш текущий абсолютный ориентир. Реалистично оцениваем собственные ресурсы и возможности», — приводит слова руководителя тольяттинцев «Матч ТВ».
Недавно стало известно, что 25-летний полузащитник Константин Марадишвили пополнил состав «Акрона», хотя до этого мог оказаться в «Крыльях».
