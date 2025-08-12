Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский филиал Казахского университета примет первых абитуриентов без ЕГЭ

Обучение будет вестись по трем направлениям бакалавриата.

Источник: РИА "Новости"

В Казахском национальном университете имени Аль-Фараби (КазНУ), который был открыт в Омске в ноябре 2024, завершается приемная кампания.

Как указывается в официальном паблике КазНУ в соцсети «ВКонтакте», в первый набор попадут 75 абитуриентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет (казахский язык и литература), юридический факультет (таможенное дело) и факультет международных отношений (международное право). Обучение будет вестись на казахском, русском и английском языках.

При этом заявлено, что прием документов продлен до 15 августа и ведется без ЕГЭ на основе собеседования.