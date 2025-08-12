Омский филиал Казахского университета примет первых абитуриентов без ЕГЭ

Как указывается в официальном паблике КазНУ в соцсети «ВКонтакте», в первый набор попадут 75 абитуриентов по трем направлениям бакалавриата: филологический факультет (казахский язык и литература), юридический факультет (таможенное дело) и факультет международных отношений (международное право). Обучение будет вестись на казахском, русском и английском языках.