Медсестра и пациентка подрались в поликлинике Новосибирска из-за съемки

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах драки между медсестрой и пациенткой.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске в поликлинике № 7 на Бориса Богаткова произошел острый конфликт между медсестрой и пациенткой, где каждая сторона представляет свою версию событий, сообщает телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».

По утверждению пациентки, конфликт начался, когда она попыталась заснять на телефон действия медперсонала, который, по её словам, громко общался в кабинете, после чего медсестра попыталась отобрать у неё телефон.

Однако администрация медучреждения и свидетели описывают инцидент иначе: «Пациентка отказалась от осмотра в присутствии стажера, требовала особых условий приема на повышенных тонах, отказалась поднять рукав для осмотра, а затем ворвалась в кабинет старшей медсестры с криками», — сообщили представители поликлиники. — «Когда медсестра попросила прекратить незаконную съемку и попыталась закрыть камеру, пациентка набросилась на нее, нанеся удары по голове и укусив за руку, после чего выбила дверь кабинета».

Правоохранительные органы, начавшие проверку по факту инцидента, изучают обе версии, включая предоставленные медицинским учреждением фотографии повреждений у медперсонала, чтобы объективно установить все обстоятельства конфликта.