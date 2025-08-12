Жителей пригласили на Самарский международный марафон 17 августа

Самара готовится принять один из самых масштабных беговых стартов региона — 8-й Самарский Международный Марафон пройдет 17 августа 2025 года на живописном берегу реки Волга. В этом году ожидается участие более 7 000 бегунов из свыше 300 городов России и зарубежья.
Трассы марафона проложены по исторической части Самары и её живописным окрестностям — участники пробегут по мосту через реку Самару, а также увидят крупнейшую площадь Европы — площадь имени Валериана Куйбышева. Дистанции представлены в формате полумарафона (21,1 км) и классического марафона (42,2 км), каждая — в один круг.
Старт и финиш расположатся рядом с песчаными пляжами Волги, что позволит спортсменам и зрителям насладиться атмосферой великолепного природного и культурного ландшафта. Организаторы рекомендуют приезжать на несколько дней, чтобы совместить участие в соревновании с прогулками по Самарской набережной, посещением Жигулевского заповедника и прогулками на теплоходе.
Все финишеры, кроме участников специальных дистанций, получат памятные медали, а победители будут награждены денежными призами. Также доступна к продаже фирменная футболка «Самарский марафон 2025».
Для участия необходимо пройти регистрацию и оплатить взнос.
