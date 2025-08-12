Жителей пригласили на Самарский международный марафон 17 августа

Старт и финиш расположатся рядом с песчаными пляжами Волги, что позволит спортсменам и зрителям насладиться атмосферой великолепного природного и культурного ландшафта. Организаторы рекомендуют приезжать на несколько дней, чтобы совместить участие в соревновании с прогулками по Самарской набережной, посещением Жигулевского заповедника и прогулками на теплоходе.