Мошенники в РФ используют 1 сентября для обмана школьников и их родителей

В преддверии 1 сентября эксперты предупреждают о росте мошеннических схем, нацеленных на школьников и их родителей. Как сообщают «Известия», злоумышленники используют несколько способов обмана.
Специалисты отмечают, что стрессовая ситуация перед началом учебного года делает родителей более уязвимыми для атак. Ксения Ахрамеева из «Газинформсервиса» поясняет, что в таком состоянии люди часто теряют бдительность.
Основные схемы мошенничества включают:
фейковые интернет-магазины с якобы выгодными предложениями школьных товаров;вредоносные приложения, маскирующиеся под сервисы для выполнения домашних заданий;звонки от лже-сотрудников школ с просьбами предоставить персональные данные или коды из СМС.
Андрей Сиденко из «Лаборатории Касперского» обращает внимание на новые схемы, связанные с обсуждением ГОСТа на школьную форму. Эксперты рекомендуют устанавливать защитное ПО, использовать программы родительского контроля и всегда перепроверять информацию от незнакомых источников.