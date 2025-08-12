Первые эпизоды фильма «Простоквашино» с Табаковым и Деревянко сняли на «Москино»

Часть сцен нового фильма «Простоквашино» сняли на территории кинопарка «Москино». Съёмки проходили на площадке «Витебский вокзал» площадью 2,5 тыс. кв. м, которая детально воспроизводит оригинальный вокзал Санкт-Петербурга.
Режиссёр Сарик Андреасян отметил удобство локации, где были сняты ключевые сцены: отъезд родителей дяди Фёдора и прибытие поезда в Сочи. В съёмках задействованы актёры Роман Панков, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин и Лиза Моряк. Озвучивание персонажей доверили Антону Табакову (кот Матроскин), Павлу Деревянко (пёс Шарик) и Дарье Блохиной (галчонок).
Кинопарк «Москино» предоставил полный комплекс услуг для съёмочной группы, включая гримёрки, костюмерные и техническое обеспечение. Премьера фильма с новыми приключениями любимых героев ожидается в ближайшее время, сообщает ТАСС.