Первые эпизоды фильма «Простоквашино» с Табаковым и Деревянко сняли на «Москино»

Режиссёр Сарик Андреасян отметил удобство локации, где были сняты ключевые сцены: отъезд родителей дяди Фёдора и прибытие поезда в Сочи. В съёмках задействованы актёры Роман Панков, Павел Прилучный, Иван Охлобыстин и Лиза Моряк. Озвучивание персонажей доверили Антону Табакову (кот Матроскин), Павлу Деревянко (пёс Шарик) и Дарье Блохиной (галчонок).