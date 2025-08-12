Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 81 год от неизлечимого рака умер известный рок-музыкант из США Чак Джирард

Чак Джирард, пионер христианского рока, скончался от рака.

Чак Джирард, пионер христианского рока, скончался от рака. Об этом сообщила его супруга, информацию подтвердило издание CCM.

Музыкант родился в Лос-Анджелесе и начал карьеру в 1960-х. В начале пути он выступал в группе The Castells, затем присоединился к сёрф-коллективу The Hondells. В 1970 году Джирард основал Love Song — одну из первых христианских рок-групп. С 1975 года артист работал как сольный исполнитель и снимался в кино.

В 2024 году у музыканта обнаружили рак лёгких в терминальной стадии. Врачи прекратили химиотерапию, признав её неэффективной.