В 81 год от неизлечимого рака умер известный рок-музыкант из США Чак Джирард

Чак Джирард, пионер христианского рока, скончался от рака. Об этом сообщила его супруга, информацию подтвердило издание CCM.
Музыкант родился в Лос-Анджелесе и начал карьеру в 1960-х. В начале пути он выступал в группе The Castells, затем присоединился к сёрф-коллективу The Hondells. В 1970 году Джирард основал Love Song — одну из первых христианских рок-групп. С 1975 года артист работал как сольный исполнитель и снимался в кино.
В 2024 году у музыканта обнаружили рак лёгких в терминальной стадии. Врачи прекратили химиотерапию, признав её неэффективной.