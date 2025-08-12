В 81 год от неизлечимого рака умер известный рок-музыкант из США Чак Джирард

Музыкант родился в Лос-Анджелесе и начал карьеру в 1960-х. В начале пути он выступал в группе The Castells, затем присоединился к сёрф-коллективу The Hondells. В 1970 году Джирард основал Love Song — одну из первых христианских рок-групп. С 1975 года артист работал как сольный исполнитель и снимался в кино.