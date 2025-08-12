В Воронеже днем 12 августа сработали сирены

Аналогичная проверка уже проводилась на прошлой неделе — 5 августа, а также, как уточняли представители предприятия, планируется в пятницу — 15 августа. Примерно в то же время. Воронежцы, как в прошлый раз, так и сегодня предположили, что работа акустических систем может быть связана с опасностью атаки БПЛА.
С июля в случае непосредственной угрозы удара в отдельных муниципалитетах в целях дополнительного оповещения населения включают сирены. Однако в данном случае особый режим не вводился. Опасность действовала в регионе в течение ночи. Однако на этот раз власти о сбитых дронах не сообщали.