В Воронеже днем 12 августа сработали сирены

Звуки сирен могли услышать жители Воронежа днем во вторник, 12 августа, в центральной части города. Как ранее поясняли в пресс-службе регионального правительства, системы оповещения включали на территории завода «Электросигнал» в рамках проверки.

Аналогичная проверка уже проводилась на прошлой неделе — 5 августа, а также, как уточняли представители предприятия, планируется в пятницу — 15 августа. Примерно в то же время. Воронежцы, как в прошлый раз, так и сегодня предположили, что работа акустических систем может быть связана с опасностью атаки БПЛА.

С июля в случае непосредственной угрозы удара в отдельных муниципалитетах в целях дополнительного оповещения населения включают сирены. Однако в данном случае особый режим не вводился. Опасность действовала в регионе в течение ночи. Однако на этот раз власти о сбитых дронах не сообщали.

