От рисования до ИИ: в какой развивающий кружок отдать ребенка в Москве

— На самом деле, дизайн-мышление — это не только про карьеру, но и про навыки, которые нужны ребенку здесь и сейчас. Такие курсы помогают развивать творческий подход к задачам, налаживать контакт со сверстниками. И конечно же, учат не бояться ошибок, а воспринимать их как точки роста. В будущем такие креативные занятия могут стать такими же популярными, как художественное или музыкальное образование, — отметила эксперт.