В Перми приземлился самолёт, перенаправленный из Ижевска из-за угрозы БПЛА

В аэропорту столицы соседней Удмуртии введён план «ковёр».

Источник: Freepik

Самолёт, следовавший из Москвы в Ижевск, приземлился в Перми после введения режима беспилотной опасности в Удмуртии 12 августа, сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.

После объявления в Удмуртской Республике беспилотной опасности в аэропорту Ижевска был введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты.

«Рейс 302 Домодедово — Ижевск совершил посадку на запасном в Перми», — заявил Александр Синельников в своём телеграм-канале.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

