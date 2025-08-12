В Перми приземлился самолёт, перенаправленный из Ижевска из-за угрозы БПЛА

Самолёт, следовавший из Москвы в Ижевск, приземлился в Перми после введения режима беспилотной опасности в Удмуртии 12 августа, сообщает руководитель АО «Ижавиа» Александр Синельников.
После объявления в Удмуртской Республике беспилотной опасности в аэропорту Ижевска был введён план «Ковёр». Воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты.
«Рейс 302 Домодедово — Ижевск совершил посадку на запасном в Перми», — заявил Александр Синельников в своём телеграм-канале.
Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов объявил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Он призвал жителей сохранять спокойствие.
