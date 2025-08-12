Минприроды обнаружило выходящие в Дон канализационные стоки

«Река Дон, территории ее водоохранных зон и прибрежных защитных полос подлежат федеральному государственному экологическому контролю. Очистные сооружения МП “Азовводоканал” внесены в федеральный реестр объектов, оказывающих НВОС, и также подлежат федеральному государственному экологическому контролю», — говорится в сообщении.