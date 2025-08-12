Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды обнаружило выходящие в Дон канализационные стоки

Минприроды Ростовской области подтвердило информацию о сбросе в реку Дон канализационных стоков. Предположительно, стоки идут от очистных сооружений «Азовводоканала». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Проверку организовали после появления информации о загрязнении водной артерии стоками в интернете.

«Река Дон, территории ее водоохранных зон и прибрежных защитных полос подлежат федеральному государственному экологическому контролю. Очистные сооружения МП “Азовводоканал” внесены в федеральный реестр объектов, оказывающих НВОС, и также подлежат федеральному государственному экологическому контролю», — говорится в сообщении.

Результаты проверки для реагирования направили в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора.