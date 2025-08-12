Ричмонд
The Sun: американские врачи обнаружили связь рака с оральным сексом

Американские врачи обнаружили связь между оральным сексом и развитием онкологических заболеваний. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на клинический случай.

34-летняя пациентка поступила в клинику с 43 очагами рака кожи на лице и конечностях. После операции и иммунотерапии болезнь рецидивировала. Исследование выявило, что причиной стал вирус папилломы человека (ВПЧ), передающийся в том числе при оральном сексе. У женщины также диагностировали генетическое заболевание, ослабляющее иммунитет.

Ранее в Великобритании зафиксировали случай 60-летнего Фрэнка Лэйна, у которого развился рак гортани из-за ВПЧ. По мнению врачей, заражение могло произойти около 40 лет назад при оральном сексе. Оба пациента после лечения достигли ремиссии.