«Минсктранс» приостанавливает несколько рейсов Минск — Вильнюс

Не будут ездить автобусы, которые отправляются из Минска в 1:50, 10:20 и 12:00, а из Вильнюса — в 8:00, 17:30, 18:00.
Как пояснили на предприятии, меры носят временный характер. Там заявили, что для дальнейшего выполнения рейсов нужно получить разрешительные документы.
Выполнение рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск временно приостанавливается до получения необходимых разрешительных документов.
Ранее СМИ сообщили о том, что литовский филиал европейского перевозчика Eurolines отменил ряд рейсов между Минском и Вильнюсом как минимум до 18 августа. С 12 августа перевозчик выполняет по три рейса в день между столицами.