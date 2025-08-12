Ричмонд
«Минсктранс» приостанавливает несколько рейсов Минск — Вильнюс

МИНСК, 12 авг — Sputnik. С 14 августа приостанавливается выполнение некоторых рейсов по маршруту Минск — Вильнюс — Минск, сообщает «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Не будут ездить автобусы, которые отправляются из Минска в 1:50, 10:20 и 12:00, а из Вильнюса — в 8:00, 17:30, 18:00.

Как пояснили на предприятии, меры носят временный характер. Там заявили, что для дальнейшего выполнения рейсов нужно получить разрешительные документы.

Выполнение рейсов по международному маршруту Минск — Вильнюс — Минск временно приостанавливается до получения необходимых разрешительных документов.

говорится в сообщении «Минсктранс» в Telegram

Ранее СМИ сообщили о том, что литовский филиал европейского перевозчика Eurolines отменил ряд рейсов между Минском и Вильнюсом как минимум до 18 августа. С 12 августа перевозчик выполняет по три рейса в день между столицами.