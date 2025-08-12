В Минской области 13 августа пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен

С 9.00 до 13.00 пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены.
Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие. В МЧС добавили, что никаких действий не требуется.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области 13 августа пройдет проверка системы оповещения, сообщили БЕЛТА в МЧС.
С 9.00 до 13.00 пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены.
Спасатели призвали граждан сохранять спокойствие. В МЧС добавили, что никаких действий не требуется.