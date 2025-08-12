Дорожники добавят пробок в Новом Девяткино: на дороге до Кузьмолово вводят ограничения

Также напомним, что с 1 августа на дороге Петербург — Матокса начался ремонт отрезка от развязки на КАД с Мурино до конца Нового Девяткино. Движение там частично ограничено, но работы обещали вести в основном по ночам. Закончить ремонт должны в конце сентября.