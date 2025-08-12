Ричмонд
Дорожники добавят пробок в Новом Девяткино: на дороге до Кузьмолово вводят ограничения

Дорожные работы добавят водителям головной боли под Петербургом. Во Всеволожском районе Ленобласти стартуют ограничения на дороге от Нового Девяткино в сторону Кузьмоловского — и так довольно загруженной в часы пик.

С 14 августа на участке дороги Петербург — Матокса перепустят движение на временную дорогу, рассказали 12 августа в дорожном комитете Ленобласти. Сейчас на ней обустраивают обочины.

Ограничения затронут участок от АЗС и далее 900 метров по Главной улице. Связаны они со строительством обхода Мурино.

Также напомним, что с 1 августа на дороге Петербург — Матокса начался ремонт отрезка от развязки на КАД с Мурино до конца Нового Девяткино. Движение там частично ограничено, но работы обещали вести в основном по ночам. Закончить ремонт должны в конце сентября.