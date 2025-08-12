ADN: В 99 лет скончался знаменитый латиноамериканский музыкант Сельсо Лекка

Лекка родился в 1926 году в Лиме. С 1950 по 1970 год он жил в Чили, где сотрудничал с местными артистами, включая Виктора Хару, для которого написал две песни. Вместе они работали над балетом с участием группы Inti-Illimani и Национального симфонического оркестра Чили, но проект остался незавершённым после убийства Хары в 1973 году. После этих событий Лекка вернулся в Перу.