ADN: В 99 лет скончался знаменитый латиноамериканский музыкант Сельсо Лекка

11 августа на 100-м году жизни скончался перуанский композитор Сельсо Гарридо-Лекка Семинарио. О смерти музыканта сообщило издание ADN.

Лекка родился в 1926 году в Лиме. С 1950 по 1970 год он жил в Чили, где сотрудничал с местными артистами, включая Виктора Хару, для которого написал две песни. Вместе они работали над балетом с участием группы Inti-Illimani и Национального симфонического оркестра Чили, но проект остался незавершённым после убийства Хары в 1973 году. После этих событий Лекка вернулся в Перу.

Композитор известен как один из наиболее значительных музыкальных деятелей Латинской Америки XX века. Помимо творческой деятельности, он занимался педагогической работой.