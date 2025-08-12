Острую нехватку дворников и медработников зафиксировали в Ростовской области

В Ростовской области перечислили специалистов, которые из-за дефицита больше всего требовались на рынке труда в июле 2025 года. Исследование провели аналитики портала hh.ru.
В топ-10 дефицитных профессий региона вошли: дворники (0,9 резюме на вакансию), токари и фрезеровщики (0,9), врачи (1,3), фармацевты-провизоры (1,3), повара и пекари (1,4), продавцы-кассиры и консультанты (1,6), слесари и сантехники (1,7), заведующие аптеками (2,1), сварщики (2,2), маляры и штукатуры (2,2).
Наибольший кадровый голод в июле наблюдался в трех сферах. В рознице на одну вакансию приходилось 2,2 резюме (в марте показатель был 1,7). В медицине — 2,3 резюме (против 2,5 в начале весны). В производственном секторе — 3,6 резюме на вакансию (по сравнению с 4 в первом квартале).
Эксперты также отметили двойственную ситуацию на рынке труда. С одной стороны, среднее число соискателей на место выросло до 6,4 человека, с другой — работодатели отметили острую нехватку квалифицированных кадров в ключевых отраслях.
При этом многие не спешат снижать борьбу за кадры, поэтому сроки найма на отчетный период увеличились на 45% по сравнению с постковидным периодом.
При этом период активного роста зарплат остался в прошлом. Работодатели больше не готовы переманивать сотрудников за счет повышенных ставок. Причина — автоматизация процессов, сокращение объемов и внедрение ИИ-решений, снижающих потребность в персонале.
Подпишись на нас в Telegram.