Красноярцы продолжают испытывать проблемы с мобильным интернетом больше двух недель

Проблемы начались еще в конце июля, когда город столкнулся с масштабным отключением мобильного интернета. Несмотря на частичное восстановление связи, многие абоненты до сих пор не могут пользоваться услугами в полном объеме. Власти ссылаются на вопросы безопасности, однако конкретных сроков полного устранения неполадок не называют.