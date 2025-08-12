Ричмонд
Красноярцы продолжают испытывать проблемы с мобильным интернетом больше двух недель

Уже более двух недель жители Красноярска сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета.

Наиболее остро проблема ощущается в Октябрьском районе, где связь отсутствует полностью. Жители Ленинского и Железнодорожного районов также сообщают о нестабильной работе сети.

Проблемы начались еще в конце июля, когда город столкнулся с масштабным отключением мобильного интернета. Несмотря на частичное восстановление связи, многие абоненты до сих пор не могут пользоваться услугами в полном объеме. Власти ссылаются на вопросы безопасности, однако конкретных сроков полного устранения неполадок не называют.

Местные жители выражают недовольство сложившейся ситуацией, отмечая, что отсутствие стабильного интернета создает серьезные проблемы в работе и повседневной жизни.