В Краснодаре изменится график работы семи трамваев 13 августа. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Изменения связаны с капремонтом трамвайного переезда на пересечении улиц Калинина и Кирова. Последние рейсы трамваев № 2, 3, 6, 7, 11, 15 и 21 отправятся в другое время.
Так, трамвай № 2 поедет от улицы Декабристов в 21:10, а от улицы Индустриальной — в 21:15. Состав № 3 отправится от Западного депо в 21:09, а от улицы Декабристов — в 22:00.
Трамвай № 6 поедет из Юбилейного мкр в 20:58, а от улицы Димитрова — в 21:32. Рейс в 21:21 из Юбилейного мкр проследует по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.
Трамвай № 7 поедет от Западного депо в 20:52, а от улицы Димитрова — в 21:45. Рейс в 21:17 от Западного депо проследует до ж/д вокзала Краснодар-I.
Состав № 11 отправится из Юбилейного мкр в 21:34, а от ж/д вокзала — в 22:10. Трамвай № 15 поедет от ж/д вокзала в 20:44, а от улицы им. П. Метальникова — в 21:17. После 21:00 трамваи от ж/д вокзала будут следовать по маршруту № 1 до конечной остановки «Ул. Декабристов».
Трамвай № 21 поедет из Юбилейного мкр в 20:23, а от улицы П. Метальникова — в 21:30. Рейс в 20:44 проследует из Юбилейного микрорайона до остановки «Ул. Солнечная». После 21:00 трамваи будут следовать по маршруту № 11 до ж/д вокзала Краснодар-I.