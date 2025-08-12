Жительнице Башкирии вынесли приговор за незаконное оформление кредитов

Жительница Бурзянского района получила 2 года лишения свободы условно за кражу почти трех миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
В феврале 2025 года жительница Бурзянского района попалась на удочку мошенников. Они обещали ей лёгких денег через вложения в инвестиции. Своих средств у женщины не было, поэтому она решила получить деньги обманом. Злоумышленница убедила пятерых знакомых стать поручителями при оформлении кредита, чтобы они передали ей свои номера телефонов с банковскими приложениями. Так, подсудимая оформила на них кредиты почти на 3 миллиона рублей.
Жительница Бурзянского района признала вину — она получила 2 года лишения свободы условно, ей также нужно будет возместить ущерб.
