Жительнице Башкирии вынесли приговор за незаконное оформление кредитов

В феврале 2025 года жительница Бурзянского района попалась на удочку мошенников. Они обещали ей лёгких денег через вложения в инвестиции. Своих средств у женщины не было, поэтому она решила получить деньги обманом. Злоумышленница убедила пятерых знакомых стать поручителями при оформлении кредита, чтобы они передали ей свои номера телефонов с банковскими приложениями. Так, подсудимая оформила на них кредиты почти на 3 миллиона рублей.