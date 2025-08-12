В России создали нейросеть, предсказывающую кризисы на фондовом рынке

Для ее обучения специалисты проанализировали данные с 2014 года по 2024 год, включающие рыночные и макроэкономические показатели, в первую очередь индекс Мосбиржи IMOEX, а также индикаторы настроений инвесторов. При подготовке данных ученым пришлось учесть несколько специфических особенностей этой области знаний, в том числе редкий характер кризисов и связанных с ним сигналов, а также подверженность инвесторов субъективным настроениям.