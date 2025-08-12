Ричмонд
В Омске утвердили новые правила оформления киосков: что изменится

Согласно документу, внешний вид таких объектов будет строго регламентирован.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска разработала и утвердила проект стандартов для внешнего вида нестационарных торговых объектов (НТО) и объектов бытового обслуживания. Новые требования призваны упорядочить облик павильонов, киосков и торгово-остановочных комплексов в городе.

Теперь для оформления киосков запрещено использовать защитные решетки на окнах, вводятся строгие ограничения по использованию материалов для стен и крыш. Проект также устанавливает минимальную ширину входных дверей — не менее 0,9 метра, обязательное наличие декоративной подсветки на фасадах и карнизах, а также ограничивает количество объектов, объединяемых в один блок, — не более пяти. Названия заведений смогут подсвечиваться контражурной подсветкой.

Исключения предусмотрены для объектов в подземных переходах и небольших шиномонтажных мастерских. Для уже существующих серых павильонов на остановках изменений не планируется — их внешний вид останется прежним.

Ранее мы писали, что омичи возмутились странным благоустройством на проспекте Мира.