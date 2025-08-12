В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Черкасскую

Напомним, что 16 августа в связи с празднованием Дня города в Екатеринбурге также будет перекрыто движение на многих центральных улицах. Для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным.