В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Черкасскую

В Екатеринбурге с 18 августа по 13 октября будет закрыто движение транспорта по улице Черкасской. Перекрытие коснется участка от дома № 1 до дома № 61 на улице Гурзуфской. Об этом сообщили в городской мэрии.
— Ограничение связано со строительством водопровода в районе улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной, — уточнили в администрации.
Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Гурзуфской — Заводской — Начдива Васильева. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После завершения работ благоустройство будет восстановлено.
Напомним, что 16 августа в связи с празднованием Дня города в Екатеринбурге также будет перекрыто движение на многих центральных улицах. Для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным.
В период праздничных мероприятий будет прекращено движение всех видов транспортных средств, включая электросамокаты и велосипеды.