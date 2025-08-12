Ричмонд
В Екатеринбурге на два месяца перекроют улицу Черкасскую

Улицу Черкасскую в Екатеринбурге перекроют из-за строительства водопровода.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с 18 августа по 13 октября будет закрыто движение транспорта по улице Черкасской. Перекрытие коснется участка от дома № 1 до дома № 61 на улице Гурзуфской. Об этом сообщили в городской мэрии.

— Ограничение связано со строительством водопровода в районе улиц Черкасской и Серафимы Дерябиной, — уточнили в администрации.

Объезд для автомобильного транспорта будет организован по улицам Гурзуфской — Заводской — Начдива Васильева. На закрытом участке установят дорожные знаки и указатели. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.

Горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. После завершения работ благоустройство будет восстановлено.

Напомним, что 16 августа в связи с празднованием Дня города в Екатеринбурге также будет перекрыто движение на многих центральных улицах. Для удобства горожан работа общественного транспорта и метрополитена будет продлена до 01:00 17 августа, а 16 августа проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

В период праздничных мероприятий будет прекращено движение всех видов транспортных средств, включая электросамокаты и велосипеды.