В Самаре проведут капитальный ремонт поликлиники в Зубчаниновке

Поликлиническое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4, обслуживающее около 19 тысяч жителей посёлка Зубчаниновка, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Ремонт не проводился с момента постройки здания. На подготовку проектно-сметной документации выделят средства из областного бюджета.
Работы планируется выполнить в 2026—2027 годах. После ремонта обновят мебель для комфортного пребывания пациентов и персонала.
Работы планируется выполнить в 2026—2027 годах. После ремонта обновят мебель для комфортного пребывания пациентов и персонала.
