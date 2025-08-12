Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре проведут капитальный ремонт поликлиники в Зубчаниновке

Поликлиническое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4, обслуживающее около 19 тысяч жителей посёлка Зубчаниновка, ждет капитальный ремонт.

Поликлиническое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4, обслуживающее около 19 тысяч жителей посёлка Зубчаниновка, ждет капитальный ремонт. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Ремонт не проводился с момента постройки здания. На подготовку проектно-сметной документации выделят средства из областного бюджета.

Работы планируется выполнить в 2026—2027 годах. После ремонта обновят мебель для комфортного пребывания пациентов и персонала.

Ранее мы писали, что до 1 декабря 2026 года в Самаре подготовят единый документ территориального развития за 163 млн рублей.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.