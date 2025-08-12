Москва — Махачкала — Самара: из каких команд чаще всего переходили в «Крылья Советов» за последние 10 лет

За основу взяли информацию с портала Transfermarkt и почти 10-летний отрезок — с сезона 2015−2016.
«Крылья» стартовали в этом чемпионате с девятью новичками. В июле к «зелено-бело-синим» присоединились вратарь Никита Кокарев, защитники Сергей Божин и Иван Лепский, полузащитники Алексей Сутормин, Джимми Марин и Михайло Баньяц, форвард Вадим Раков. В августе — Ильзат Ахметов и Никита Чернов.
Причем последний присоединился на правах аренды. Соглашение самарцев со столичным «Спартаком» рассчитано на год. Надо сказать, что «красно-белые» считаются основным поставщиком футболистов для волжан.
Всего с сезона 2015−2016 клубы оформили 18 сделок. Из них 12 — аренды. Объем трансферов составляет 2,65 млн евро или около 246,31 млн рублей. Например, в Самару переезжали Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев, Николай Рассказов и Владислав Шитов, Максим Глушенков, Илья Гапонов, Дмитрий Комбаров, Жано Ананидзе, Павел Яковлев.
На втором месте — столичное «Чертаново». С этим клубом заключили 13 полноценных трансферов на 3,19 млн евро (296,51 млн рублей). Москвичи отдавали «КС» в том числе нынешнего капитана волжан Александра Солдатенкова, а также Зиньковского, Юрия Горшкова, Ивана Ломаева, Сергея Пиняева, Максима Витюгова, Дмитрия Цыпченко, Романа Ежова.
Бронза за наполнение состава «Крылышек» досталась махачкалинскому «Анжи». Всего — семь сделок на 400 тыс. евро (37,18 млн рублей). Из юга в 63-й регион переходили Яковлев, Владимир Полуяхтов, Али Гаджибеков, Мохаммед Рабиу, Мирал Самарджич, Святослав Георгиевский и Паул Антон.
При этом не учитывали дубль «зелено-бело-синих» (одна структура), который дал основе восемь футболистов. Например, Никиту Салтыкова, Егора Голенкова и Богдана Овсянникова.
На днях полузащитник самарцев Михайло Баньяц высказался об игре одноклубника Вадима Ракова на старте чемпионата.
