Мужчину наказали за ловлю Амурского осетра в Хабаровском крае

В Ульчском районе задержали мужчину за незаконный вылов редкой рыбы. Осетр был живым и вернулся в Амур. Сумма предотвращенного ущерба составила 160 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.