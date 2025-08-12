Ричмонд
Мужчину наказали за ловлю Амурского осетра в Хабаровском крае

Суд назначил обязательные работы и конфисковал лодку с сетью.

Источник: Комсомольская правда

В Ульчском районе задержали мужчину за незаконный вылов редкой рыбы. Осетр был живым и вернулся в Амур. Сумма предотвращенного ущерба составила 160 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В мае этого года Николаевский межрайонный природоохранный прокурор совместно с полицией и контролирующими органами выявил незаконную добычу амурского осетра. Нарушение произошло в районе поселка Тыр Ульчского района.

Местный житель использовал маломерное судно и специальную рыболовную сеть. Он поймал рыбу, занесенную в Красную книгу. Осетр был выпущен в естественную среду — в акваторию реки Амур.

Экологи оценили предотвращенный ущерб в 160 тысяч рублей, рассказали в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Ульчский районный суд признал мужчину виновным по статье УК РФ «Незаконная добыча особо ценных водных биоресурсов». Ему назначили 280 часов обязательных работ. Лодка и сеть, которыми он пользовался, конфискованы.