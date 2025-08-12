Ричмонд
Мединский вручил Золотую Звезду внуку Алексея Береста

Мединский вручил Золотую Звезду внуку Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил Золотую Звезду Героя России внуку Алексея Береста, участвовавшего в штурме Рейхстага в мае 1945 года, передает корреспондент РИА Новости.

Президент России Владимир Путин в июле своим указом присвоил Бересту звание Героя России посмертно.

Торжественная церемония прошла во вторник в Музее военной формы в Москве. По словам Мединского, ему выпала особая честь вручить награду потомку Алексея Береста, тоже Алексею.

Штурмовая знаменная, которая водружала флаг над Рейхстагом, состояла из трёх человек: Михаила Егорова, Мелитона Кантарии и командира Алексея Береста, отметил Мединский на церемонии. Егоров и Кантария в свое время стали Героями Советского Союза.

«Все участники войны — герои, но особая история была с водружением Знамени Победы. Решением президента России историческая справедливость была восстановлена», — добавил Мединский.

