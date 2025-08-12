Нижегородцам рассказали, почему поезд метро не поедет с открытыми дверьми

Как пояснили специалисты, система автоматического контроля не позволит составу начать движение при неисправности дверей. После закрытия всех дверей на пульте управления загорается специальный индикатор — «лампа сигнализации дверей». Если она не активируется, это означает, что одна из дверей не закрыта, и поезд не сможет тронуться.