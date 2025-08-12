Ричмонд
Нижегородцам рассказали, почему поезд метро не поедет с открытыми дверьми

Система контроля отслеживает пространство между дверьми вагона.

Источник: Нижегородская правда

Поезд метро не может отправиться со станции с открытыми дверьми. Об этом сообщает Telegram-канал «МетроНН».

Как пояснили специалисты, система автоматического контроля не позволит составу начать движение при неисправности дверей. После закрытия всех дверей на пульте управления загорается специальный индикатор — «лампа сигнализации дверей». Если она не активируется, это означает, что одна из дверей не закрыта, и поезд не сможет тронуться.

Кроме того, на станциях закрытого типа для дополнительной безопасности применяется инфракрасная система контроля. Она отслеживает пространство между дверьми вагона. Если в зоне срабатывания окажется посторонний предмет или человек, автоматика немедленно подаст сигнал в рельсовую цепь, блокируя движение состава.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородцам рассказали о дополнительных выходах из метро.