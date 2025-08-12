Ричмонд
Круглосуточная служба экстренной психологической помощи заработала в Беларуси

Минздрав запустил круглосуточную службу экстренной психологической помощи в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Круглосуточная служба экстренной психологической помощи заработала в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что вся необходимая помощь будет предоставляться по короткому номеру 133. В период с 12 по 17 августа 2025 года работа службы будет проводиться в тестовом режиме, после чего сотрудники перейдут на постоянную службу.

В Минздраве уточнили, что на звонки белорусов будут отвечать психологи системы здравоохранения. Звонок для абонентов «Белтелекома», А1, МТС, Лайф является бесплатным. В пресс-службе пояснили, в каких именно ситуациях следует звонить в круглосуточную службу экстренной психологической помощи. Белорусы по короткому номеру могут позвонить при расставании с близкими людьми, тяжелых соматических заболеваниях, смерти близкого человека, при переживании ситуации насилия и других.

«В остальных случаях рекомендуется обращаться на личный прием к соответствующему специалисту (психологу, врачу-психотерапевту, врачу-психиатру-наркологу)», — обратили внимание в Минздраве.

