Круглосуточная служба экстренной психологической помощи заработала в Беларуси

В Минздраве уточнили, что на звонки белорусов будут отвечать психологи системы здравоохранения. Звонок для абонентов «Белтелекома», А1, МТС, Лайф является бесплатным. В пресс-службе пояснили, в каких именно ситуациях следует звонить в круглосуточную службу экстренной психологической помощи. Белорусы по короткому номеру могут позвонить при расставании с близкими людьми, тяжелых соматических заболеваниях, смерти близкого человека, при переживании ситуации насилия и других.