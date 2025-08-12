Аграрии Омской области собрали на 300 тонн больше озимой пшеницы

В Омской области продолжается уборочная кампания. На данный момент в регионе обмолочено 89% посевных площадей, засеянных озимой пшеницей. Сбор этой культуры уже превысил прошлогодние показатели на 300 тонн.
Практически во всех районах аграрии приближаются к завершению уборочной. В Нижнеомском районе выполнена более половина запланированного объема работ. Особо стоит отметить Калачинский, Кормиловский и Саргатский районы, где уборка озимой пшеницы завершена полностью.
Помимо озимой пшеницы, фермеры региона активно занимаются сбором ржи, овса и гороха, что также способствует успешному ходу уборочной кампании. Положительные результаты говорят о стабильном развитии сельского хозяйства в Омской области и эффективном использовании современных технологий.
Ранее мы писали, что в Омске бывшего земельного чиновника могут приговорить к 9,5 годам колонии.