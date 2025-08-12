Аграрии Омской области собрали на 300 тонн больше озимой пшеницы

Практически во всех районах аграрии приближаются к завершению уборочной. В Нижнеомском районе выполнена более половина запланированного объема работ. Особо стоит отметить Калачинский, Кормиловский и Саргатский районы, где уборка озимой пшеницы завершена полностью.