Аграрии Омской области собрали на 300 тонн больше озимой пшеницы

На данный момент в Омском районе обмолочено 89% площадей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области продолжается уборочная кампания. На данный момент в регионе обмолочено 89% посевных площадей, засеянных озимой пшеницей. Сбор этой культуры уже превысил прошлогодние показатели на 300 тонн.

Практически во всех районах аграрии приближаются к завершению уборочной. В Нижнеомском районе выполнена более половина запланированного объема работ. Особо стоит отметить Калачинский, Кормиловский и Саргатский районы, где уборка озимой пшеницы завершена полностью.

Помимо озимой пшеницы, фермеры региона активно занимаются сбором ржи, овса и гороха, что также способствует успешному ходу уборочной кампании. Положительные результаты говорят о стабильном развитии сельского хозяйства в Омской области и эффективном использовании современных технологий.

