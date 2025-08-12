Нижегородцы снова пожаловались на противный запах в разных районах

Ранее городские власти сообщали, что разработали комплекс мер для снижения и предотвращения появление неприятных запахов в Нижнем Новгороде. В рамках этих мер усилили контроль за деятельностью так называемых «черных» ассенизаторов. Также прошли проверки канализационных насосных станций и трубопроводов, а выявленные неполадки устранили. Жалобы жителей на устойчивый неприятный запах не раз доходили до главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручал предоставить отчет о ходе расследования уголовного дела, связанного с возможными нарушениями экологического законодательства в районе Верхних Печёр. Кроме того, в региональном министерстве экологии сообщали, что из-за большого количества обращений горожан в городе теперь круглосуточно следят за качеством воздуха. Для этого закупили 80 автоматических станций, которые фиксируют уровень загрязняющих веществ в воздухе. Затем для контроля за качеством атмосферного воздуха в Нижнем Новгороде закупили современный газоанализатор. На Нижегородской станции аэрации даже установили специальную систему «мокрый барьер», которая помогает уменьшить запахи и не допустить их распространения в воздухе. Вместе с тем, Росприроднадзор организовал внеплановую проверку НСА. В начале августа нижегородцы создали петицию из-за вони в городе. На данный момент ее подписало более 6 тысяч человек.